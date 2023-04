Delhi Excise Scam: CBI कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ाई

नई दिल्ली: सीबीआई की (CBI court) विशेष अदालत ने दिल्ली आबकारी घोटाला (Delhi Excise Scam) मामले में सोमवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री (former Delhi Deputy Chief Minister) मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी.

सिसोदिया को विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने जांच एजेंसी सीबीआई की प्रार्थना के बाद उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी. केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि जांच घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में एक महत्वपूर्ण चरण में है.