Delhi Massive Fire: दिल्ली के नरेला और मुंडका के बाद आज दोपहर में अचानक बवाना के एक थिनर फैक्ट्री में आग लग गई है. आग लगने की घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की 17 टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और आग पर काबू पाने की कड़ी मशक्कत जारी है. घटनास्थल पर काफी भीड़ लगी हुई है, पुलिस की टीमें मौजूद हैं और भीड़ को नियंत्रित करने में लगी हैं. आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है.Also Read - बिहार से अब दिल्ली दूर नहीं....Gorakhpur-Siliguri Expressway से बस 6 घंटे लगेंगे, जानिए पूरी डिटेल्स

फायर ब्रिगेड के ऑफिसरों की टीम लगातार घटना पर नजर बनाए हुए है. फैक्ट्री से लगातार आग की लपटें उठ रही हैं और आसमान में काले धुएं का गुबार दिख रहा है. Also Read - दिल्ली में बढ़ जाएगा ऑटो-रिक्शा और टैक्सी का किराया, 15 दिनों से अधिकारी सड़कों पर घूम रहे हैं, जानिए वजह

Delhi | Fire breaks out in a manufacturing unit in Bawana Industrial Area, 17 fire tenders rushed to the site pic.twitter.com/a5XTlvWiFj

— ANI (@ANI) May 19, 2022