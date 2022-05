नई दिल्ली: पश्चिमी दिल्ली इलाके के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास स्थित एक इमारत में शुक्रवार शाम को भीषण आग लग गई. आग मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास पिलर (खंभा) संख्या 544 के समीप स्थित इमारत में लगी है और 24 दमकल वाहन आग बुझाने में जुटे हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक एक मौत की खबर सामने आई है, घायलों को इलाज के लिए मदद की जा रही है.Also Read - इस वीकएंड घूमिये दि गार्डन ऑफ फाइव सेंसिज, कपल्स की फेवरेट जगह है यह

घटनास्‍थल से सामने आए वीडियो में इमारत से काला धुंआ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है.

#WATCH | Delhi: Fire breaks out in a building near pillar no 544, Mundka metro station. 24 fire tenders have been rushed to the site. Details awaited. pic.twitter.com/XOnnhFRpEj

— ANI (@ANI) May 13, 2022