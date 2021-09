Delhi Fire News Update: देश की राजधानी दिल्‍ली में आज गुरुवार को सुबह मायापुरी के फेज-2 इलाके में भीषण आग लग गई है. आग लगने की सूचना पर तुरंत ही फायर विभाग ने 17 दमकल वाहन आग बुझाने के काम में लगाईं हैं. मायापुरी फेज-2 इलाके में एक फैक्ट्री में आग लग गई. घटनास्थल पर आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की 17 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और आग बुझाने के ऑपरेशन में लगी हुईं हैं.Also Read - JEE Main results 2021: जेईई मेन परीक्षा का रिजल्ट जारी, 44 उम्मीदवारों को मिला 100 परसेंटाइल, देखें टॉपर्स की लिस्ट

Delhi | A total of 17 fire tenders present outside a factory in the Mayapuri Phase-2 area where a fire broke out. No casualty reported so far: Fire Department

Visuals from the spot. pic.twitter.com/WOu3RgS2Tm

— ANI (@ANI) September 16, 2021