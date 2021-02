Delhi Fire: दिल्ली के ओखला फेस-2 इलाके के संजय कॉलोनी के एक कतरन की गोदाम में भीषण आग लग गई है, जिसने आसपास की झुग्गियों को भी अपनी चपेट में ले लिया है. आग की लपटें आसमान को छू रही हैं और भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आग को बुझाने के लिए दमकल की 20 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मोजूद हैं. मिली जानकारी के मुताबिक आग रविवार अल सुबह लगी है, जब सभी सो रहे थे. अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है. Also Read - दिल्लीः पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग, एक की मौत, राहत व बचाव कार्य जारी

बताया जा रहा है कि सुबह के समय अचानक कतरन के गोदाम से धुआं निकलता दिखा और फिर आग की बड़ी-बड़ी लपटें निकलने लगीं.आग ने संजय कॉलोनी स्थित झुग्गियों को भी अपनी चपेट में ले लिया है. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया है.गोदाम से आग की लपटें निकल रही हैं. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की 20 से ज्यादा गाड़ियों को रवाना किया गया है. गाड़ियां आग को बुझाने में लगी हैं.

Delhi: Fire broke out in Sanjay Colony, in Okhla Phase II area

Earlier visuals of the fire from the area https://t.co/QjaknqdADx pic.twitter.com/XpCs8Iy778

