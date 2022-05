Delhi Fire:दिल्‍ली में शनिवार की रात भलस्वा डेयरी में बजरंग चौक के पास एक फर्नीचर गोदाम में आग लग गई है. इस आग को बुझाने के लिए दिल्‍ली अग्‍निशमन सेवा की 11 फायर टेंडर मौके पर मौजूद हैं. आग बुझाने का काम जारी है.Also Read - देश के उत्तर-पश्चिम हिस्सों में अगले भीषण गर्मी से तीन दिन तक राहत का अनुमान, बारिश होगी, घटेगा तापमान

न्‍यूज एजेंसी एएनआई ने दिल्ली दमकल सेवा के हवाले से ट्वीट किया है कि भलस्वा डेयरी में बजरंग चौक के पास एक फर्नीचर गोदाम में आग लग गई। 11 फायर टेंडर मौके पर मौजूद हैं. बुझाने का काम जारी है. Also Read - आपत्तिजनक पोस्ट पर गिरफ्तार डीयू के प्रोफेसर रतन लाल को अदालत ने दी जमानत

A fire broke out in a furniture warehouse near Bajrang Chowk in Bhalswa Dairy. 11 Fire tenders present at the spot. Dousing operation underway: Delhi Fire Service pic.twitter.com/rXrDPhhY7L

— ANI (@ANI) May 21, 2022