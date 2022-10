राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध के बावजूद दिल्लीवासियों ने दिवाली की रात में ना सिर्फ आतिशबाजी की, बल्कि तेज आवाज के पटाखे भी फोड़े. इस दौरान शहर में पटाखा चलाने से आग लगने की घटनाएं भी सामने आईं. दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर अतुल गर्ग ने बताया कि दिवाली की रात उनके विभाग को 201 आग लगने की घटनाओं की जानकारी मिली. उन्होंने आज मंगलवार को कहा कि दिल्ली में कल दिवाली के दौरान आग लगने की घटनाओं से संबंधित कुल 201 कॉल आए.Also Read - दिल्ली में लाहौरी गेट के पास मकान ढहा, 10 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, NDRF चला रही रेस्क्यू ऑपरेशन

Delhi | A total of 201 calls pertaining to fire incidents were received in Delhi, yesterday during Diwali: Atul Garg, Director, Delhi Fire Service

(File Pic) pic.twitter.com/Q8LGKThkOy

— ANI (@ANI) October 25, 2022