Delhi FIRE News Update, नई दिल्ली: पश्चिमी दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन (Delhi’s Mundka metro station) के पास शुक्रवार शाम एक तीन मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग (commercial building) में आग (FIRE) लगने के हादसे में अभी तक 20 शव मिले हैं और अभी भी कई लोग फंसे हैं. पहले एक महिला की मौत की खबर सामने आई थी. जबकि, कुछ 10 से अधिक लोग जख्‍मी भी हुए हैं. तीसरी मंजिल में अभी भी पहुंचा नहीं जा सका है. इससे मृतकों की संख्‍या बढ़ सकती है.Also Read - जम्मू-कश्मीर: चलती बस में अचानक आग लगी, 4 श्रद्धालुओं की जलने से हुई मौत, 24 जख्‍मी

दिल्ली फायर डायरेक्टर अतुल गर्ग ने कहा, दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास आज शाम आग लगने वाली तीन मंजिला व्यावसायिक इमारत से कुल 20 शव बरामद किए गए. तीसरी मंजिल की तलाशी अभी बाकी है.

Some people jumped off the building, they were shifted to the hospital: Sunil Choudhary, Deputy Chief Fire Officer, Delhi Fire Service

