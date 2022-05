Delhi Fire: दिल्‍ली में जीटी करनाल रोड स्थित अटलांटिस बैंक्वेट हॉल में आग लग गई है. दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुटी हुईं हैं. दिल्ली फायर सर्विस ने यह जानकारी दी है. मंगलवार दोपहर एक बैंक्वेट हॉल में आग लगने के बाद एक व्यक्ति बेहोशी की हालत में मिला. बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया. ताजा जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अटलांटिस बैंक्वेट हॉल के एक स्टाफ सदस्य को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया है. दमकल विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.Also Read - दिल्ली में पानी सप्लाई पर आज होगा असर, यह इलाके होंगे प्रभावित | Watch Video

#UPDATE | One staff member of Atlantis Banquet Hall has been declared dead in the hospital. Rescue operation has been completed: Delhi Police

अधिकारी ने कहा कि उसे उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के अशोक विहार इलाके में जीटी-करनाल रोड पर अटलांटिस बैंक्वेट हॉल में शाम 5.17 बजे आग लगने की घटना की सूचना मिली, जिसके बाद 12 दमकल गाड़ियों को तुरंत सेवा में लगाया गया.

Delhi | Fire breaks out in Atlantis Banquet Hall at GT Karnal Road. 12 fire tenders have rushed to the spot. The process of extinguishing the fire is underway. Further details awaited: Delhi Fire Service pic.twitter.com/dIXGhy6j5F

— ANI (@ANI) May 17, 2022