Delhi Firing Video: देश की राजधानी दिल्ली के सुभाष नगर (Subhash Nagar Firing) इलाके में शनिवार रात हुई खुलेआम फायरिंग से लोग दहशत में हैं. ये पूरी वारदात वहां लगे एक CCTV कैमरे में कैद हो गई है. जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी की कानून व्यवस्था (Delhi Law and Order) सवालों के घेरे में आ गई है. वीडियो (Delhi Firing Video) से साफ होता है कि बदमाशों को न ही कानून का डर सता रहा था और न ही किसी की जान जाने की परवाह, वो भरे बाजार एक कार को निशाना करते हुए ट्रिगर को दबाए जा रहे थे. कार सवार अपनी जान बचाने की हर संभव कोशिश कर रहा था. ऐसे में वहां मौजूद लोगों के पास सिवाए तमाशबीन बनने के कुछ और विकल्प नहीं था. घटना सुभाष नगर (Subhash Nagar Firing) इलाके के हरि नगर थाने की है.

#WATCH | More than 10 rounds of firing reported yesterday in the Subhash Nagar area of West Delhi has left 2 injured. Police & top officials were deployed at the spot. More details awaited: Delhi Police

(Video: CCTV) pic.twitter.com/EJaE6FKIEh

— ANI (@ANI) May 7, 2022