नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्‍ली (DELHI) के बवाना (Bawana) इलाके की जेजे कॉलोनी (Bawana's JJ colony) में शुक्रवार दोपहर एक बिल्डिंग राजीव रतन आवास का एक हिस्‍सा ढहने (building collapsed) से कुछ लोग दब गए हैं. इमारत के ढहने के बाद उसके मलबे में फंसी दो महिलाओं को बाहर निकाला गया है और बिल्डिंग के मलब से 4 शव निकाले गए. दिल्ली पुलिस ने ताजा अपडेट में कहा है कि बवाना की जेजे कॉलोनी में एक पुरानी इमारत गिरने से मलबे के नीचे से चार शव बरामद किए गए हैं और जिंदा निकाली गई दो महिलाएं अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है. बचाव अभियान अभी जारी है.

#UPDATE | Four dead bodies recovered from under the debris after an old building collapsed in Bawana’s JJ colony. The search operation is still underway: Delhi Police

— ANI (@ANI) February 11, 2022