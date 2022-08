Delhi,Pitampura,gang rape, massage parlour: दिल्ली में मसाज पार्लर में काम करने वाली एक लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात हुई है. मसाज पार्लर के मैनेजर और कस्टमर पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा है. जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के पीतमपुरा में एक मसाज पार्लर में काम करने वाली एक लड़की ने आरोप लगाया कि उसके साथ 5 अगस्त को पार्लर के मैनेजर और एक ग्राहक ने रेप किया है. पुलिस ने स्पा सेंटर के 49 साल के मालिक बृज गोपाल और 48 साल के संदीप को भी गिरफ्तार कर लिया है.Also Read - BJP नेता पर अमित शाह के नाम पर 2 करोड़ की ठगी का आरोप, केंद्रीय गृहमंत्री के आदेश पर दर्ज की FIR

पुलिस ने मसाज पार्लर में काम करने वाली एक लड़की की शिकायत पर सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. दिल्ली पुलिस आज शनिवार को यह जानकारी दी है. पुलिस ने स्पा सेंटर के 49 साल के मालिक बृज गोपाल और 48 साल के संदीप को भी गिरफ्तार कर लिया है. Also Read - थाने में अपने ही जवान को नहीं बचा पाए पुलिसवाले, वो पिट रहा था, ये तमाशा देख रहे थे, देखें VIDEO

A case under IPC sec 354A, 328, 376 D was registered and both the accused persons Rahul, 21 & Satish Kumar, 48 were arrested. Further, a case under IPC Sec 188C registered against Ocean Spa Centre. Owners of spa centre namely Brij Gopal, 49 & Sandeep, 48 arrested: Delhi Police

— ANI (@ANI) August 6, 2022