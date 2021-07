Delhi Fire News, नई दिल्ली: दिल्ली के टिकरी कलां इलाके में रविवार की रात एक खुला गोदाम लगी भीषण आग जलकर खाक हो गया. हालांकि, दमकल विभाग की 40 गाड़ियों के अलावा 200 से अधिक कर्मचारी आग को बुझाने में जुटे रहे. दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग (डीएफएस) के अधिकारियों ने यह जानकारी दी.Also Read - दिल्ली में खत्म नहीं हो रहा मॉनसून का इंतजार, मौसम विभाग बोला- अब सोमवार को करेंगे बारिश की भविष्यवाणी

Delhi: Latest visuals from Tikri Kalan PVC market where a fire broke out in a godown yesterday. pic.twitter.com/iMvdduOwC4

इस हादसे में अब तक किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है.

#WATCH | Delhi: Latest visuals from Tikri Kalan PVC market where a fire broke out in a godown. Fire fighting operation underway.

No casualty has been reported so far. pic.twitter.com/Q2qhP4qk1N

— ANI (@ANI) July 11, 2021