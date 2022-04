Face Mask Mandatory Again In Delhi: कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए एक बार फिर से दिल्ली सरकार ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. दिल्ली सरकार ने कुछ दिन पहले दी हुई छूट वापस ले ली है. अब फिर से सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. इस बारे एक छूट दी गई है. अब निजी कार में सफर कर रहे लोगों को मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना नहीं होगा. हालांकि, मास्क पहनना तो अनिवार्य है ही. मालूम हो कि इससे पहले दिल्ली सरकार ने 2 अप्रैल को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर लगने वाले जुर्माने को हटा दिया था.Also Read - कोरोना: दिल्ली में मास्क न पहना तो लगेगा 500 रुपए का जुर्माना, निजी वाहनों में...

A fine of Rs 500 will be imposed on those found not wearing masks in public places in Delhi.

The fine will not be applicable to persons travelling together in private four-wheeler vehicles. pic.twitter.com/02HqfLdzme

— ANI (@ANI) April 22, 2022