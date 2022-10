Delhi Liquor policy Row: दिल्ली की नई शराब नीति को लेकर बीजेपी बनाम आप में चल रहे सियासी घमासान में ताजा वार बीजेपी की तरफ से आया है. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक RTI का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया कि नई शराब नीति के कारण सरकारी खजाने को 2500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए आरटीआई की कॉपी साझा की है. पूनावाला के अनुसार, नई पॉलिसी के तहत दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 से लेकर 31 अगस्त 2022 तक 5036 करोड़ रुपये की कमाई की. यानी 17.5 करोड़ रुपये प्रति दिन जबकि पुरानी आबकारी नीति के तहत सितंबर 2022 में 768 करोड़ कमाए यानी 25.6 करोड़ रुपये प्रति दिन. यानी कि हर दिन करीब 8 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.Also Read - Delhi Liquor Policy Row: जारी है शराब पर संग्राम, मनीष सिसोदिया से पूछताछ जारी, ये रही CBI के सवालों की लिस्ट

AAP Ka Paap

RTI from Delhi Govt – New Sharab policy led to loss of Rs 2500cr atleast

Under New Policy Delhi Govt earned ₹ 5036 Cr from 17th Nov 21 to 31st Aug 22 ie Rs 17.5 cr/day whereas Old Excise policy earned ₹ 768 cr in Sep 2022 ie Rs 25.6 Cr/day-loss of ₹8cr/day 1/n pic.twitter.com/fHJwYGLKyS

— Shehzad Jai Hind (@Shehzad_Ind) October 30, 2022