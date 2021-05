Mass COVID19 vaccination drive for all the Media houses दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार सभी मीडिया हाउस के ऑफिस में जाकर कोरोना वैक्सीन लगाएगी. इस संदर्भ में दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को एक आदेश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि वह सभी मीडिया के लिए एक सामूहिक COVID19 टीकाकरण अभियान आयोजित किया जाएगा. यही नहीं इसका सारा खर्चा खुद दिल्ली सरकार उठाएगी. Also Read - सीनियर पत्रकार शेष नारायण सिंह का कोरोना संक्रमण के चलते निधन, PM मोदी ने शोक जताया

बयान में कहा गया, “दिल्ली सरकार ने सभी मीडिया हाउस (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया / डिजिटल मीडिया / प्रिंट मीडिया) के लिए एक सामूहिक COVID19 टीकाकरण अभियान आयोजित करने का निर्णय लिया है. सरकार उनके कार्यालयों में टीकाकरण अभियान आयोजित करेगी और लागत वहन खुद सरकार करेगी.” Also Read - दिल्ली में प्राइवेट एम्बुलेंस सेवाओं के लिए अधिकतम कीमत तय की गई, 'आदेश न मानने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई'