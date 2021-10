Delhi Govt Employees News: दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने शुक्रवार को जारी एक आदेश में कहा कि दिल्ली सरकार के उन कर्मचारियों और शिक्षकों को 16 अक्टूबर से कार्यालय और कार्यस्थल पर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिन्होंने कोविड रोधी टीके की कम से कम एक खुराक भी नहीं ली है. आदेश में कहा गया है कि टीके की खुराक न लेने वाले शिक्षकों और अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ताओं समेत दिल्ली सरकार के सभी ऐसे कर्मचारियों को तब तक ‘छुट्टी पर’ माना जाएगा जब तक कि वह टीके की खुराक नहीं ले लेते.Also Read - Delhi Corona Update: दिल्ली में बीते 24 घंटे में 26 नए केस; आज भी नहीं गई किसी की जान

आदेश के अनुसार, संबंधित विभागों के प्रमुख आरोग्य सेतु ऐप या टीकाकरण प्रमाणपत्र के जरिए टीके की खुराक लेने वाले कर्मचारियों का सत्यापन करेंगे. दिल्ली के मुख्य सचिव और डीडीएमए की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष विजय देव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार ‘दिल्ली में काम कर रहे अपने कर्मचारियों के संबंध में इसी तरह के दिशा निर्देश जारी करने पर विचार कर सकती है.’ Also Read - Crackers Ban In Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय में 22 अक्टूबर को होगी सुनवाई, पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर होगा फैसला

