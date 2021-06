नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्‍ली के एक बड़े अस्‍पताल (Delhi govt hospital) में जब नर्सों (nurses) को ड्यूटी के दौरान मलयालम (Malayalam) भाषा के इस्‍तेमाल पर रोक लगाने का फरमान जारी कर दिया तो इस विवाद में सियासी घमासान भी शुरू हो गया. इस विवाद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कूद पड़े हैं. Also Read - देश 1970 में चेचक से, 2011 में पोलियो से मुक्त हो गया था, पीएम की टीकाकरण पर टिप्पणी वैज्ञानिकों का अपमान: कांग्रेस

दरअसल, दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल जीआईपीएमईआर (Govind Ballabh Pant Institute of Postgraduate Medical Education and Research) ने अपने आदेश में नर्सिंग कर्मियों को काम के दौरान मलयालम भाषा का इस्तेमाल नहीं (bans nurses from speaking in Malayalam) करने को कहा है. GIPMER ने साथ ही परिपत्र में कहा गया कि वे संवाद के लिए केवल हिंदी और अंग्रेजी का उपयोग करें या कड़ी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें.

राजधानी के बड़े सरकार अस्‍पताल में सरकारी फरमान के बाद एक दिन बाद आज रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, मलयालम किसी भी अन्य भारतीय भाषा की तरह ही भारतीय है. भाषा भेदभाव बंद करो!

वहीं, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने शनिवार को ट्वीट कर कहा था, ”यह दिमाग को चकरा देता है कि लोकतांत्रिक भारत में एक सरकारी संस्था अपनी नर्सों को अपनी मातृभाषा में उन लोगों से बात नहीं करने के लिए कह सकती है, जो उन्हें समझते हैं. यह अस्वीकार्य, असभ्य, आपत्तिजनक और भारतीय नागरिकों के बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन है. एक फटकार अतिदेय है!

It boggles the mind that in democratic India a government institution can tell its nurses not to speak in their mother tongue to others who understand them. This is unacceptable, crude,offensive and a violation of the basic human rights of Indian citizens. A reprimand is overdue! pic.twitter.com/za7Y4yYzzX

