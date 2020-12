Delhi govt has completed all preparations & is ready for vaccination. There are around 51 lakh people including healthcare & frontline workers who would get vaccine in the first phase: दिल्‍ली सरकार ने सभी तैयारियां कर ली हैं और वैक्‍सीनेशन के लिए तैयार है. पहले चरण में 51 लाख लोगों को वैक्‍सीन दी जाएगी, जिसमें हेल्‍थ केयर और फंट्रलाइन वकर्स को दी जाएगी. ऐसे लोगों की पहचान की प्रक्र‍िया लगभग पूरी तरह से तैयार है. यह बात दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज गुरुवार को कही है. उन्‍होंने कहा, दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लोगों को वैक्सीन देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है. Also Read - कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को नहीं है वैक्सीन की जरूरत! इस अमेरिकी रिपोर्ट को पढ़िए...

Delhi के CM अरविंद केजरीवाल ने कहा, ”हमें टीकाकरण के पहले चरण के लिए वैक्सीन की 1.02 करोड़ खुराक की आवश्यकता होगी क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को दो खुराक मिलेंगी. वर्तमान में, हमारे पास 74 लाख खुराक जमा करने की क्षमता है जिसे एक सप्ताह के भीतर बढ़ाकर 1.15 करोड़ कर दिया जाएगा. Also Read - अमेरिका में 10 लाख लोगों को लगाया गया टीका, जनवरी के पहले सप्ताह में मिल जाएगी दो करोड़ खुराक

सीएम केजरीवाल ने कहा, केंद्र सरकार ने 3 किस्म के लोगों को सबसे पहले वैक्सीन देने की लिस्ट बनाई है. इसमें सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी, दूसरे में फ्रंटलाइन वर्कर्स को और तीसरे में वो लोग, जिसकी आयु 50 से ज़्यादा है, अगर 50 साल से कम है तो उन्हें किसी किस्म की कोमोरबिडिटी है. Also Read - COVID-19 Cases Latest News: देश में 24 में COVID-19 के 24,712 नए केस सामने आए

Delhi के CM केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में कोरोना की स्थिति में काफी सुधार हुआ है. संक्रमण दर 1% से भी कम हो गई है. रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ. दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लोगों को वैक्सीन देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है.

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली सरकार ने सभी तैयारी पूरी कर ली है और टीकाकरण के लिए तैयार है. हेल्थकेयर और फ्रंटलाइन कर्मचारियों सहित लगभग 51 लाख लोग ऐसे हैं, जिन्हें पहले चरण में वैक्सीन मिलेगी. ऐसे सभी लोगों की पहचान की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है.