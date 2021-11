Delhi Govt offices, Air Pollution, delhi CM Arvind Kejriwal: दिल्‍ली में वायु प्रदषण की खराब स्थिति के चलते दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज शनिवार को 4 बड़े कदम उठाने का बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज शनिवार को दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कहा, सोमवार से एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद रहेंगे. सिर्फ वर्चुअल क्लास चलेंगी. 14-17 नवंबर तक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का काम बंद किया जाएगा. सरकारी दफ्तरों का वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है तो दफ्तर बंद रहेंगे. निजी कार्यालयों को यथासंभव WFH विकल्प के लिए एक सलाह जारी की जानी चाहिए.Also Read - Delhi Corona Update: दिल्ली में बढ़े कोरोना के मामले, बीते 24 घंटे में कोरोना के 62 नए केस और 2 की मौत

For a week from Monday onwards, schools will be physically closed; to continue virtually so that children don’t have to breathe polluted air: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/JqdSMTQ8jk

— ANI (@ANI) November 13, 2021