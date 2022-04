दिल्ली की अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकार ने गुरुवार को भलस्वा लैंडफिल में आग लगने के मामले में उत्तरी दिल्ली नगर निगम (North Delhi MCD) पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. आग मामले की जांच के बाद, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने गुरुवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को रिपोर्ट सौंपी. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में एमसीडी की ओर से लापरवाही का आरोप लगाया है. मंत्री गोपाल राय ने डीपीसीसी जांच रिपोर्ट के आधार पर जुर्माना लगाया है. आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां अभी भी काम कर रही हैं.Also Read - दिल्ली में हुई अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की मुलाकात, इन मुद्दों पर हुई बात?

गोपाल राय ने बुधवार को नगर निगम में ‘भ्रष्टाचार’ को शहर में लैंडफिल पर लगातार आग लगने का एक कारण बताया. बता दें उत्तरी दिल्ली के भलस्वा लैंडफिल में मंगलवार को भीषण आग लग गई थी. इसी के साथ, पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर इस साल आग लगने की तीन घटनाएं हुई हैं. Also Read - चौथी लहर की आशंकाओं के बीच दिल्ली में कोरोना का उछाल जारी, 24 घंटे में करीब 1500 केस; एक्टिव मामले 5200 के पार

#WATCH | Some areas of the Bhalswa landfill site in Delhi are still burning. A massive fire broke out at the landfill site on April 26 evening. pic.twitter.com/Ub39ej9ve4

— ANI (@ANI) April 28, 2022