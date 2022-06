Delhi- Gurugram Border Traffic Jam: गुरूग्राम-दिल्ली बॉर्डर पर भीषण जाम लग गया है. गुरूग्राम से दिल्ली जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है. वाहनों की जांच की वजह से दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर सरहौल सीमा (Heavy traffic jam on Sarhaul border) पर वाहनों की लंबी-लंबी लाइनें लग गई है. जाम में लोग घंटों से फंसे हुए हैं. मिली जानकारी के अनुसार, कांग्रेस की तरफ से आज होने वाले जंतर मंतर पर प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस चेकिंग कर रही है. इसकी वजह से सैकड़ों वाहनों के परिए थम गए हैं.Also Read - दिल्ली में लिव-इन पार्टनर का गला घोंटने के बाद युवक ने किया सरेंडर, सामने आई ये वजह

ऑफिस जाने का समय होने की वजह से सैकड़ों लोग जाम में फंस गए हैं. सैकड़ों कार के अलावा बस और एंबुलेंस भी जाम में फंसी हैं. दिल्ली-गुरुग्राम हाइवे पर ट्रैफिक रेंगते हुए चल रहा है. गुरुग्राम से दिल्ली आने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से यात्रा करने की सलाह दी है.

#WATCH | Massive traffic snarl on the Sarhaul border at Delhi-Gurugram expressway as Delhi Police begins checking of vehicles in wake of #BharatBandh against #AgnipathScheme, called by some organisations. pic.twitter.com/QPYtguMKV1

— ANI (@ANI) June 20, 2022