वर्ल्ड में बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस में दिल्ली 35 वें नंबर पर, CM केजरीवाल का ट्वीट- जल्द ही टॉप 10 में होंगे

DELHI, Best Public Transport Services: वर्ल्ड में बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस की लिस्ट में दिल्ली 35 वे नंबर पर है. यह लिस्ट रैंकिंग डॉट कॉम ने जारी की है. इस दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, जल्द ही टॉप 10 में होंगे. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, दिल्ली सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की रैंकिंग में 35वें स्थान पर पहुंच गई है. दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेहनत कर रहे हैं. जल्द ही हम टॉप टेन में होंगे.

सीएम केजरीवाल ने कहा, पूरे देश में दिल्ली अकेला राज्य है जो अपनी बेहतरीन सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के बदौलत इस लिस्ट में शामिल हुआ है. मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल व दूरदर्शी नेतृत्व में हम जल्द ही पूरे विश्व में सार्वजनिक परिवहन के मामले में Top-10 में होंगे.