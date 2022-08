दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका को एक बार फिर से टाल दिया है. अब खालिद की याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी. बता दें कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले के लेकर उमर खालिद फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं. ऐसे में उन्होंने जमानत के लिए याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई को आज टाल दिया गया. फिलहाल, उमर खालिद की याचिका पर कोर्ट बुधवार को फिर से सुनवाई करेगी.Also Read - दिल्ली हाई कोर्ट से व्हाट्सएप और फेसबुक को झटका, CCI जांच पर रोक लगाने से इनकार

Delhi HC adjourns the hearing on the bail plea of Umar Khalid for Wednesday in a larger conspiracy of North-east Delhi riots case

(File Pic) pic.twitter.com/IosAzrfcez

— ANI (@ANI) August 30, 2022