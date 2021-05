Central Vista Avenue, Central Vista, COVID-19, Delhi, High Court, Delhi, News: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi HC) ने आज सोमवार को कोविड-19 वैश्विक महामारी ( second wave of the COVID19) के बीच सेंट्रल विस्टा परियोजना (Central Vista Avenue Redevelopment Project) का काम रोकने का अनुरोध करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है और संयुक्‍त याचिकाकर्ता अन्या मल्होत्रा ​​और इतिहासकार और वृत्तचित्र फिल्म निर्माता सोहेल हाशमी पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. Also Read - Bihar: दरभंगा मेडिकल कॉलेज में पिछले 24 घंटे में 4 बच्चों की मौत, एक न‍िकला कोरोना संक्रमित

हाईकोर्ट ने कहा- सेंट्रल विस्टा एक अहम, आवश्यक राष्ट्रीय परियोजना है. हाईकोर्ट कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच सेंट्रल विस्टा परियोजना का काम रोकने का अनुरोध करने वाली याचिका को एक लाख रुपए के जुर्माना लगाने के साथ खारिज कर दिया है. Also Read - Loan For Covid-19 Treatment: राज्य द्वारा संचालित बैंक कोविड के इलाज के लिए देंगे 5 लाख रुपये तक का लोन

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कोरोना वारयस वैश्विक महामारी के दौरान परियोजना रोके जाने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिका किसी मकसद से ‘‘प्रेरित’’ थी और ‘‘वास्तविक जनहित याचिका’’ नहीं थी. अदालत ने याचिकाकर्ताओं पर एक लाख रुपए जुर्माना लगाया. Also Read - Company Registration: महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी में ज्यादा कोरोना मामले आने के बावजूद, अप्रैल में रिकॉर्ड कंपनी पंजीकरण

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि शापूरजी पल्लोनजी ग्रुप को दिए गए ठेके के तहत काम नवंबर 2021 तक पूरा होना है और इसलिए इसे जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए. उसने कहा कि उच्चतम न्यायालय इस परियोजना को पहले ही वैध ठहरा चुका है.

कोविड-19 महामारी के दौरान चल रहे निर्माण कार्य को निलंबित करने की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने सुनवाई करने के बाद आज 31 मई को यह फैसला दिया है. हाईकोर्ट की वाद सूची शनिवार को सामने आई थी.

Delhi HC dismisses a plea seeking direction to suspend all construction activity of the Central Vista Avenue Redevelopment Project in view of the second wave of the COVID19 pandemic.

The court imposed Rs 1 lakh fine on petitioners & says it’s a motivated plea. It was not a PIL pic.twitter.com/vsIzqFjWLW

— ANI (@ANI) May 31, 2021