Covid-19, Coronavirus, Baba Ramdev, Yog Guru Ramdev, Ramdev, IMA, Delhi Medical Association, Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi HC) ने योगगुरु बाबा रामदेव (Baba Ramdev) और अन्य से दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन (Delhi Medical Association) द्वारा दायर केस ( Case Filed) पर जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने ट्विटर और मीडिया चैनलों सहित कई सोशल मीडिया संगठनों से भी जवाब मांगा है. मामले को 12 अगस्त को संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है और 13 जुलाई को कोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने योग गुरू रामदेव को पतंजलि की कोरोनिल को लेकर तथाकथ‍ित 'झूठी जानकारी' देने से रोकने के लिए दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका के संबंध में समन भी जारी किया है.

Delhi HC sought response from Baba Ramdev & others on suit filed by Delhi Medical Association. The Court has also sought response from several social media organisations incl Twitter & media channels. Matter listed for Aug 12 before joint registrar & for July 13 before the Court. pic.twitter.com/EAUh3JnZq1

— ANI (@ANI) June 3, 2021