Delhi Health Minister Satyendar Jain`S bail application dismissed in PML Case by Special CBI courtSatyendar Jain, Delhi, ED, APP: दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को आज शनिवार को बड़ा झटका लगा है, जब स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक, विशेष सीबीआई अदालत ने धनशोधन मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है.Also Read - मनी लॉन्ड्रिंग केस: सत्येंद्र जैन की बेल अर्जी को CBI की स्पेशल कोर्ट ने किया खारिज

बता दें कि ईडी ने जैन (57) को 30 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था. एजेंसी ने दावा किया है कि जैन की गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार तथा अन्य के खिलाफ इसी तरह की छापेमारी में 2.85 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी और 133 सोने के सिक्के जब्त किए गए हैं. जैन के खिलाफ कथित हवाला सौदे के आरोप में पीएमएलए के तहत एजेंसी जांच कर रही है. Also Read - भाई के घर सीबीआई की छापेमारी पर भड़के गहलोत, कहा- छापेमारियों से डरने वाले नहीं हैं,

Special CBI court dismisses the bail application of Delhi Health Minister Satyendar Jain in an alleged money laundering case.

