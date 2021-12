COVID-19, Delhi: देश की राजधानी में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस (coronavirus) संक्रमण और ओमीक्रोन (Omicron) के चलते आगामी 3 जनवरी से 15 जनवरी तक हाईकोर्ट और सभी जिला अदालतें ऑनलाइन काम करेंगी. न्‍यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दिल्ली का उच्च न्यायालय और जिला अदालतें COVID-19 के बढ़ते मामलों के कारण 3 जनवरी से 15 जनवरी तक केवल वर्चुअल मोड पर काम करेंगी.Also Read - Mumbai Corona Update: मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,700 से ज्यादा नए केस; बुधवार के मुकाबले 46% बढ़े मामले

