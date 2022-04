नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने मंगलवार को एम्स नर्स यूनियन को यह निर्देश दिया कि सुबह हड़ताल पर गईं उसकी सदस्य नर्सें तुरंत काम पर लौट आएं. न्यायमूर्ति यशंत वर्मा ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की याचिका पर विचार करते हुए कहा कि हड़ताल से गंभीर पूर्वाग्रह पैदा होगा और संस्थान के कामकाज में गंभीर बाधा आएगी. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिका को 27 अप्रैल को पूर्वाहन 10.30 बजे आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए.Also Read - दक्षिणी दिल्ली के इन तीन क्षेत्रों में जल्‍द चलेगा बुलडोजर, अतिक्रमण-अवैध निर्माण का निरीक्षण कल, सर्वे के बाद होगा एक्‍शन

वहीं, एम्स के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया ने कहा, मरीजों और उनके परिवारों को समय पर इलाज नहीं मिला. नर्सेज यूनियन ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों पर नारेबाजी की. मरीजों को राहत देने के बजाय उन्होंने उन्हें खतरे में डाल दिया. हम इसके लिए खड़े नहीं हैं. मैं उनसे अपने कर्तव्यों में शामिल होने की अपील करता हूं.

Delhi | Patients & their families didn’t get treatment on time. Nurses Union shouted at doctors on duty. Instead of relieving patients, they put them in danger. We don’t stand for it. I appeal to them to join their duties: Dr Randeep Guleria, Director, AIIMS on Nurses strike pic.twitter.com/tNbp2WTXT1

