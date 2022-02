Delhi Hindi News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में बेहद ही शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां एक शख्स ने कथित तौर पर 87 साल की एक बुजुर्ग महिला संग दुष्कर्म किया है. पुलिस ने मामले में केस दर्ज जांच शुरू कर दी है और 30 वर्षीय स्वीपर को गिरफ्तार किया है. बताया गया कि बुजुर्ग महिला अपनी 65 वर्षीय बेटी के साथ घर में रहती है. बीते रविवार को दोपहर बाद एक अनजान शख्स जबरन घर में दाखिल हुआ. उस समय बेटी किसी काम से घर से बाहर थीं.Also Read - Viral Video Today: दिल्ली में संपत्ति विवाद को लेकर बीच सड़क पर बवाल, खूब चले लात-घूंसे और डंडे- देखें वीडियो

परिवार के मुताबिक आरोपी शख्स दोपहर साढ़े बजे घर में दाखिल हुआ और बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म किया. आरोपी करीब एक घंटे बाद घर से भाग गया. परिजनों का आरोप है कि बेटी जब घर लौटी तब पीड़िता के कपड़े फटे हुए थे और उनका खून बह रहा था. वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि बेटी ने मोबाइल चोरी की शिकायत दर्ज कराई है.

Delhi Police says it has arrested a 30-year-old sweeper for allegedly raping an 87-year-old woman in Tilak Nagar area

