Delhi Hindi News Today: आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश त्रिपाठी (AAP MLA Akhilesh Tripathi) पर कथित तौर पर दो लोगों को पीटने का आरोप लगा है. बताया गया कि उत्तर पश्चिम दिल्ली के अशोक विहार निवासी सीवर की समस्या के लेकर विधायक के पास पहुंचे थे, मगर इससे वो बुरी तरह नाराज हो गए. पुलिस ने बताया कि बुधवार शाम करीब साढ़े चार बजे अशोक विहार पुलिस स्टेशन को लाल बाग इलाके में मारपीट की घटना की सूचना मिली. सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. जांच पड़ताल में मालूम हुआ कि मॉडल टाउन क्षेत्र से आप विधायक अखिलेश त्रिपाठी ने गुड्डू हलवाई और मुकेश बाबू से मारपीट की.

उत्तर पश्चिम दिल्ली की डीसीपी उषा रागिनी के मुताबिक दोनों घायलों को जहांगीरपुरी के बीजीआरएम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने घायल गुड्डू हलवाई का बयान दर्ज किया है. उन्होंने बताया कि बुधवार को वो अशोक विहार के पास लाल बाग में एक फंक्शन में कैटरिंग सर्विस दे रहे थे. इसी कार्यक्रम में उनकी आप विधायक से मुलाकात हुई. इसमें उन्होंने अपने क्षेत्र में सीवर की समस्या का मुद्दा उठाया. पीड़ित ने बताया कि इतना सुनते ही विधायक गुस्से से लाल पड़ गए और ईंट सिर पर दे मारी. रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित के जानकार ने बीच बचाव कराना चाहा तो विधायक ने उनके साथ भी मारपीट की.

A PCR call against AAP MLA Akhilesh Tripathi was received in Ashok Nagar PS on July 6 regarding the physical assault of one Guddu Halwai & Mukesh Babu in Lal Bagh. Injured shifted to a hospital in Jahangirpuri. Case u/s 323/341 IPC filed & investigation taken up: Delhi Police

