Delhi Crime News: बवाना के होटल में मिली महिला और पुरुष की लाश, इलाके में मचा हड़कंप

Delhi Hindi News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बवाना थाना क्षेत्र में एक होटल के कमरे से एक महिला और एक पुरुष का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है. न्यूज एजेंसी एएनआई आज बुधवार को बताया कि मृतक महिला के गले पर चोट के निशान हैं जबकि शख्स के मुंह पर सूखे झाग के निशान मिले हैं. उसके शरीर से दुर्गंध भी आ रही है.

घटनास्थल पर पहुंची बाहरी उत्तर जिला पुलिस ने बताया कि कमरे में खून से सना चाकू और सल्फास पाउडर मिला है. इसके अलावा क्राइम और एफएसएल टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया है. पुलिस ने बताया कि ऐसा लगता है कि पुरुष ने महिला की हत्या की और फिर सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली.

पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज देखकर भी पता चलता है कि दोनों के अंदर दाखिल होने के बाद कोई और कमरे में नहीं आया. हालांकि एफआईआर दर्ज करके मामले में जांच शुरू कर दी गई है.