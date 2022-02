Delhi Hindi News: दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित होने की जानकारी दी है. इसने कल सोमवार को एक ट्वीट में बताया कि वार्षिक फ्लशिंग कार्यक्रम के चलते 23.02.2022 से 24.02.2022 तक शहर के कई इलाके प्रभावित रहेंगे. बोर्ड ने प्रभावित इलाकों की लिस्ट भी जारी की है.Also Read - टेरर फंडिंग मामला: मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज व अन्य को एनआईए की हिरासत में भेजा गया

बोर्ड ने बताया कि रोहिणी बीपीएस (एचटी) में वार्षिक फ्लशिंग कार्यक्रम के चलते 23 फरवरी, 2022 से 24 फरवरी, 2022 तक पानी की आपूर्ति कम दबाव पर प्रभावित/उपलब्ध रहेगी. ऐसे में इलाके के लोगों को सलाह दी जाती है कि वो जरुरत के मुताबिक पर्याप्त मात्रा में पानी स्टोर कर लें. Also Read - Gujarat Hindi News: गुजरात में कांग्रेस को तगड़ा झटका, 150 कार्यकर्ताओं-नेताओं के बाद वरिष्ठ नेता जयराज सिंह ने भी छोड़ी पार्टी

मालूम हो कि दो दिन के लिए शहर के जिन इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित होगी उनमें रोहिणी सेक्टर-34, रोहिणी सेक्टर-11, रोहिणी एक्सटेंशन सेक्टर-11, रिठाला गांव और रिठाला डीजेबी स्टाफ क्वार्टर शामिल हैं. Also Read - Helmet For Child: दो पहिया वाहन पर अब छोटे बच्चों का हेलमेट लगाना अनिवार्य, उल्लंघन पर 1000 का जुर्माना | ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित होगा

हालांकि बोर्ड ने प्रभावित इलाकों के लोगों को बताया कि वो जरुरत पर पानी के टैंकर भी मंगवाए जा सकते हैं. इसके लिए नंबर भी दिए गए हैं. प्रभावित इलाकों के लोग यहां नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं.

Due to annual flushing program at Rohini BPS(HT), water supply will be affected/available at low pressure from 23.02.2022 to 24.02.2022. Residents are advised to store sufficient quantity of water in advance as per requirement. #DJBWaterAlert pic.twitter.com/RKMt7tik2r

— Delhi Jal Board (@DelhiJalBoard) February 21, 2022