Delhi Hindi News: दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) ने राष्ट्रीय राजधानी में पीने के पानी की आपूर्ति के संबंध में अहम जानकारी दी है. बोर्ड ने बताया कि वजीराबाद में इंटरकनेक्शन कार्य के चलते शहर के दर्जनभर से ज्यादा इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावति रहेगी. DJB ने बीते मंगलवार को एक ट्वीट में ये जानकारी दी. इसमें बताया गया कि वजीराबाद फ्लाईओवर के पास सूरघाट में 900 एमएम डाया डुप्लीकेट मेन में इंटरकनेक्शन कार्य करते चलते 03.03.2022 को सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक 12 घंटे पानी की आपूर्ति प्रभावति रहेगी.

दिल्ली जल बोर्ड ने बताया कि शहर में जिन इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी उनमें जामा मस्जिद (Jama Masjid), चादनीं चौक (Chandni Chowk), दरिया गंज (Darya Ganj) और इसके आसपास के क्षेत्र, एलएनजेपी हॉस्पिटल (LNJP Hospital), एमएएमसी (MAMC), टाउन हॉल (Town Hall), आईपी इमरजेंसी (IP Emergency), प्रगति मैदान- जेजे क्लस्टर (Pragati Maidan- JJ cluster), दिल्ली चिड़ियाघर (Delhi Zoo), ग्रेटर कैलाश (साउथ) (Greater Kailash, South), और इसके आसपास के क्षेत्र के शामिल हैं. इसके साथ ही कहा गया कि प्रभावित इलाके के लोग पहले ही जरुरत के अनुसार पानी स्टोर कर लें.

DJB ने इसके साथ ही प्रभावित इलाकों के लोगों के लिए इमरजेंसी नंबर भी जारी किए गए है. नीचे दिए निम्म नंबरों पर कॉल कर लोग टैंकर मंगवा सकते हैं. यहां नीचे देखें इमरजेंसी नंबर-

