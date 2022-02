Guru Ravidas Jayanti: दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों में बुधवार 16 फरवरी को छुट्टी रहेगी. दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल (Delhi LG Anil Baijal) ने इस बाबत आदेश जारी किया है. दिल्ली के LG अनिल बैजल ने गुरु रविदास (Guru Ravidas Jayanti) के जन्मदिन के अवसर पर 16 फरवरी को सभी सरकारी कार्यालयों में अवकाश घोषित (Delhi Holiday) किया.Also Read - Delhi Covid Update: क्या दिल्ली से जल्द हटेगा नाइट कर्फ्यू? DDMA की शुक्रवार को बैठक; स्कूलों को खोलने पर भी फैसला संभव!

Delhi Lt Governor Anil Baijal declares 16th February – on the occasion of Guru Ravidas's birthday – as a holiday in all Govt offices, under the Govt of Delhi. pic.twitter.com/gUZ6FNYge2

— ANI (@ANI) February 15, 2022