Delhi IGI Airport: दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आतंकी संगठन अलकायदा ने बम से उड़ाने की धमकी दी है. दिल्ली पुलिस के पास शनिवार की शाम अलकायदा के नाम से एक ई-मेल आया था, इसमें अगले कुछ दिनों में आईजीआई IGI एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, इस तरह की धमकी मिलते ही एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.Also Read - दिल्ली हवाई अड्डे पर यात्रियों की संख्या में लगातार हो रही है बढ़ोतरी, बिजनेस कैटेगरी में सबसे कम यात्री

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, शनिवार शाम को आए मेल में लिखा है, करणबीर सूरी उर्फ मोहम्मद जलाल और उसकी पत्नी शैली शारा उर्फ हसीना रविवार को सिंगापुर से भारत आ रहे हैं. वो एयरपोर्ट पर अगले एक से तीन दिन में बम धमाके की साजिश रच रहे हैं. धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं, और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. Also Read - आज रात से बंद हो जाएगा दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 2, यात्रियों की संख्या में आई भारी कमी

Delhi:IGI PS informed Airport Operations Control Centre y’day about a bomb threat e-mail received on planned bomb blast by Al Qaeda Sargana at IGI airport. It stated Karanbir Suri alias Mohamad Jalal&his wife Shaily Shara alias Haseena are coming to India on Sunday from Singapore

