केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah ) ने आज बुधवार को दिल्ली के तीनों नगर निगमों के एकीकरण के लिए संसद में दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2022 (Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2022) पर चर्चा का लोकसभा ( Lok Sabha) में जवाब देते हुए कहा, यह विधेयक संविधान की धारा 239 एए के अनुसार संसद में निहित शक्तियों के भीतर है. लोकसभा में शाह ने कहा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह बिल संविधान के अनुसार है और यह बिल्कुल संवैधानिक बिल है. चूंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, भारत सरकार को इससे संबंधित कोई भी कानून लाने का अधिकार है.

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, राज्यों के अधिकारों को लेकर बातचीत हो रही है. सीएम केजरीवाल भी यही बोलते हैं. मैं महाराष्ट्र, गुजरात या बंगाल के लिए ऐसा बिल नहीं ला सकता. राज्यों में न तो मैं और न ही केंद्र ऐसा कर सकता है. लेकिन अगर आप राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बीच अंतर नहीं जानते हैं, तो मुझे लगता है कि संविधान का फिर से अध्ययन करने की जरूरत है.

I would like to tell you that this Bill is as per the Constitution and it is absolutely a Constitutional Bill. Since Delhi is a Union Territory Govt of India has the right to bring any legislation relating to it: Union Home Minister Amit Shah in Lok Sabha

