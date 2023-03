Delhi COVID Advisory: दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एडवाइजरी जारी, इन लोगों को मास्क पहनने की सलाह

Delhi Covid Update: देश के कुछ राज्यों में कोरोना ने एक बार फिर डरावनी रफ्तार पकड़ ली है. देश की राजधानी दिल्ली भी इससे अछूता नहीं है. दिल्ली में बुधवार को कोरोना के 300 नए मामले सामने आए और इस दौरान 2 मरीजों की मौत हो गई. कोरोना के बढ़ते मामलों पर दिल्ली सरकार करीब से नजर रख रही है. सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) शुक्रवार को इसे लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे. स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bhardwaj) ने इसकी जानकारी दी.

VIDEO | “Positivity rate (Of Covid-19 cases) is higher than 10 per cent, but the number of tests are low. There is no need to panic. People with flu-like symptoms and those visiting hospitals should wear masks,” says Delhi Health Minister @Saurabh_MLAgk pic.twitter.com/M99euyxA80 — Press Trust of India (@PTI_News) March 30, 2023