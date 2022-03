Delhi Jal Board (DJB) Latest News Update: दिल्ली जल बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पीने के पानी की आपूर्ति के संबंध में अहम जानकारी दी है. इसने बताया कि ओखला में रिपेयरिंग वर्क के चलते शहर के दर्जनों इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी. बोर्ड ने 29 मार्च को एक ट्वीट में ये जानकारी दी. इसमें कहा गया कि 20 एमजीडी केबीएल बीपीएस ओखला के सेट नंबर 3 पर 450 एमएम डिलीवरी स्लुइस वॉल्व और एनआरवी को बदलने का काम होने के चलते 30 मार्च, 2022 शाम को पानी की आपूर्ति प्रभावित होगी. यानी लोगों को पानी के थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा.Also Read - MCD Elections 2022: भाजपा-आम आदमी पार्टी के बीच खींचतान, तो क्या टल जाएंगे नगर निकाय चुनाव

रिपेयरिंग वर्क के चलते दिल्ली के जिन इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित होगी, उनमें ओखला फेस-I और फेस-II, कालकाजी, कालकाजी एक्टेंशन, गोविंदपुरी, श्रीनिवासपुरी, जीबी पंत पॉलिटेक्निक, श्याम नगर कॉलोनी, ओखला सब्जी मंडी, लाजपत नगर, अमर कॉलोनी, ईपीडीपी, ईस्ट ऑफ कैलाश और आसपास के इलाके, कालिंदी कॉलोनी, महारानी बाग, न्यू फ्रैंड्स कॉलोनी शामिल हैं. Also Read - Lalu Prasad Yadav का दिल्ली AIIMS में ही हो रहा इलाज, तेजस्वी ने किया कंफर्म, कहा-बीमार हैं पापा

इसी तरह आज शाम को भारत नगर, जुलैना गांव, ईश्वर नगर, जाकिर बाग, जुलैना गांव डीडीए फ्लैट्स, माचिघर गांव, सुखदेव विहार, जोगाबाई, जाकिर नगर, जाकिर नगर एक्टेंशन, बटला हाउस, बटला हाउस एक्सटेंशन, ओखला गांव, नूर नगर, शाहीन बाग, ओखला विहार और इसके आसपास के इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित होगी. Also Read - Delhi-Gurgaon Expressway: दिल्ली-एनसीआर में रहनेवालों, आज घर से निकलने से पहले जान लें ट्रैफिक का हाल

दिल्ली जल बोर्ड ने इसी के साथ प्रभावित इलाकों में लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी स्टोर करने की सलाह दी है. हालांकि आपातकालीन स्थिति में टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई की जाएंगी. बोर्ड ने इसके लिए कई नंबर जारी किए हैं.

Due to replacement work of 450mm delivery sluice valve and NRV at set no.3 at 20MGD KBL BPS Okhla, the water supply will be affected on the evening of 30/03/2022 in the following areas. #DJB4U pic.twitter.com/BizQm21UpJ

— Delhi Jal Board (@DelhiJalBoard) March 29, 2022