Delhi Jal Board Update: भीषण गर्मी के बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में आज पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी. दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने बताया कि हरियाणा द्वारा यमुना और दो नहरों में कम पानी छोड़े जाने की वजह से रविवार को राजधानी के कई इलाकों में जलापूर्ति प्रभावित होगी. दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board Latest Update) की तरफ से बताया गया कि कैरियर लाइन्ड कैनाल (सीएलसी) और दिल्ली सब ब्रांच (डीएसबी) के माध्यम से हरियाणा से कम पानी प्राप्त हो रहा है. इससे वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला डब्ल्यूटीपी पर परिचालन प्रभावित हुआ है और स्थिति में सुधार होने तक पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी.Also Read - Delhi Hindi News: दिल्ली के 50 इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई बाधित, DJB ने जारी की लिस्ट | इमरजेंसी नंबर भी दिए

Due to less receipt of raw water in Delhi Sub Branch , Carrier Line Channel and reduction of pond level i.e. 667.30 ft. against the normal level of 674.50 ft. in River Yamuna at Wazirabad. #DJB4U #DjbOnMissionMode #DJBWaterAlert pic.twitter.com/3XIRJU1z76

— Delhi Jal Board (@DelhiJalBoard) June 18, 2022