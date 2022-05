Delhi Jal Board Latest Update: भीषण गर्मी के बीच देश की राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में मंगलवार से पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है. दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने सोमवार को बताया कि वाटर लेवल नीचे जाने की वजह से पानी का संकट गहराया है. दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board Latest Update) ने ट्वीट कर कहा, ‘बीते कई दिनों से वजीराबाद में यमुना के जलस्तर में काफी कमी आ रही है. मौजूदा समय में वाटर लेवल घटकर 669.40 फुट हो गया है. जबकि यहां का सामान्य जल स्तर 674.50 फुट होना चाहिए. इस वजह से मंगलवार यानी 17 मई से अगले कुछ दिनों तक दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी की समस्या रहेगी. जल बोर्ड की तरफ से दिल्लीवासियों को सलाह दी गई है कि आवश्यकता अनुसार पर्याप्त मात्रा में पानी स्टोर कर लें. पानी का टैंकर अनुरोध पर उपलब्ध होगा.Also Read - दिल्ली के इन इलाकों में अगले कई दिनों तक रहेगी पानी की किल्लत, जल बोर्ड ने टैंकर मंगवाने के लिए जारी किये इमरजेंसी नंबर

Also Read - दिल्ली में आज से रहेगी पानी की भारी किल्लत, जल बोर्ड ने कहा- लोग संभल कर इस्तेमाल करें

दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board Update) की तरफ से ट्वीट कर बताया गया कि सिविल लाइंस, हिंदू राव अस्पताल और आसपास के क्षेत्र, कमला नगर, शक्ति नगर और आसपास के क्षेत्र, करोल बाग, पहाड़गंज और एनडीएमसी क्षेत्र, पुराना और नया राजिंदर नगर, पटेल नगर (पूर्व और पश्चिम), बलजीत नगर, प्रेम नगर इंद्रपुरी और आसपास के क्षेत्र, कालकाजी, गोविंदपुरी, तुगलकाबाद, संगम विहार, अंबेडकर नगर, प्रहलादपुर और आसपास के क्षेत्र, रामलीला मैदान, दिल्ली गेट, सुभाष पार्क, मॉडल टाउन, गुलाबी बाग, पंजाबी बाग, जहांगीरपुरी, मूलचंद, साउथ एक्सटेशन, पेटर कैलास बुराड़ी और आसपास के क्षेत्र, छावनी क्षेत्र और दक्षिणी दिल्ली के कुछ अन्य हिस्से में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी. Also Read - 'मामा' के राज में पानी की समस्या, प्राइवेट बोरवेल वाले को रोज 100 रुपये देने को मजबूर लोग

Water supply shall be affected since the morning of 17.05.2022 & till the pond level improves to normal.#DJB4U #DjbOnMissionMode #DJBWaterAlert pic.twitter.com/kTJcrKxGHW

— Delhi Jal Board (@DelhiJalBoard) May 16, 2022