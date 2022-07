Delhi Jal Board Water Supply Affected: राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज शाम तक पानी की सप्लाई बाधित रहेगी. दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) ने ट्वीट कर बताया कि वजीराबाद में यमुना नदी में अमोनिया का स्तर बढ़ जाने से चंद्रवाल, वजीराबाद और ओखला ट्रीटमेंट प्लांट से जिन इलाकों में पानी की सप्लाई की जाती है वहां पर या तो पानी की सप्लाई बाधित रहेगी या फिर पानी के सप्लाई का प्रेशर बहुत कम रहेगा. इसकी वजह से लोगों को शुक्रवार शाम तक पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है. जल बोर्ड ने लोगों को सलाह दी है कि पानी जरुरत के अनुसार ही खर्च करें. पानी को बर्बाद न करें.Also Read - दिल्ली के तिलक नगर में स्कूल जा रही छात्रा पर चाकू से हमला, सीने और पेट में किया कई बार वार

दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से जारी सूचना के अनुसार, जिन इलाकों में पानी की किल्लत रहेगी वहां को लोग हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर पानी का टैेकर मंगा सकते हैं. चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट से जिन इलाकों में पेयजल की सप्लाई होती है वे लोग 011-23810930 पर फोन कर सकते हैं. ग्रेटर कैलाश के लोग 011-29234746, 29234747, पंजाबी बाग के लोग 011-25223658, राजेंद्र नगर -28742340, ओखला फेस-2 के लोग 26388976, बुराड़ी- 27619244, 27617609, केवल पार्क-27677877, 27681578, गोल मार्केट 23362949 और मंदिर मार्ग के लोग 23363519 पर फोन कर पानी का टैंकर मंगा सकते हैं. Also Read - सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पुनर्विकास परियोजना: विजय चौक से इंडिया गेट तक का कार्य 18 जुलाई तक पूरा हो जाएगा

दिल्ली जल बोर्ड ने बताया कि सिविल लाइन्स, हिंदू राव अस्पताल, कमला नगर, शक्ति नगर, करोल बाग, पहाड़गंज और एनडीएमसी के कई इलाकों में पानी की सप्लाई पर असर पड़ेगा. वहीं, ओल्ड और न्यू राजेंद्र नगर, पटेल नगर (ईस्ट व वेस्ट) बलजीत नगर, प्रेम नगर, इंद्रपुरी, कालकाजी, गोविंदपुरी, तुगलकाबाद, संगम विहार, अंबेडकर नगर, प्रह्लादपुर, राम लीला मैदान, दिल्ली गेट, सुभाष पार्क, मॉडल टॉउन, गुलाबी बाग, जहांगीरपुरी, मूलचंद, साउथ एक्स. ग्रेटर कैलाश और कैंट इलाके समेत दक्षिण दिल्ली के कई जगहों पर पेयजल सप्लाई बाधित रहेगी. जल बोर्ड ने कहा कि अमोनिया का स्तर बढ़ने की वजह से लोगों को कुछ घंटे के लिए परेशानी हो सकती है. इसे ठीक करते ही जलापूर्ति रोजाना की तरह सामान्य कर दी जाएगी. Also Read - दिल्ली: परिवार के सामने डीटीसी के बस ड्राइवर की बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी

Due to high level of ammonia pollution in River Yamuna at Wazirabad, water production is affected at Chandrawal, Wazirabad and Okhla Water treatment plants. Delhi Jal Board has done rationalization of water in whole Delhi.

#DJBWaterAlert pic.twitter.com/OCzs9hTV7V

— Delhi Jal Board (@DelhiJalBoard) July 7, 2022