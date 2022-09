Delhi Latest News Today: दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने शहर में पीने के पानी की आपूर्ति के संबंध में अहम जानकारी दी है. इसने बताया कि कल बुधवार को शहर के कई इलाकों में करीब बीस घंटे तक पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी. बोर्ड ने एक ट्वीट में ये जानकारी दी. इसमें बताया गया कि 07.09.2022 सुबह दस बजे से 08.09.2022 सुबह छह बजे तक पानी की सप्लाई बाधित रहेगी. दरअसल बाला साहिब गुरुद्वारे के पास बारापुल में इंटरकनेक्शन कार्य और सराय काले खां के पास पानी के रिवास की मरम्मत के चलते ऐसा होगा. ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी के करीब तीस इलाकों में कल पानी की आपूर्ति नहीं हो पाएगी.Also Read - Fire In Delhi: चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के पास इमारत में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की 25 गाड़ियां | Watch Video

जिन इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित होगी उनमें कैलाश नगर, सराय काले खां, जल विहार, लाजपत नगर, मूलचंद हॉस्पिटल, ग्रेटर कैलाश, वसंत कुंज, देवली, अंबेडकर नगर, ओखला, कालकाजी, कालकाजी एक्सटेंशन, गोविंदपुरी, जीबी पंत पॉलिटेक्निक, श्याम नगर कॉलोनी, ओखला सब्जी मंडी और अमर कॉलोनी शामिल हैं.

इसी तरह दक्षिणपुरी, पंचशील पार्क, शाहपुर जाट, कोटला मुबारकपुर, सरिता विहार, सिद्धार्थ नगर, अपोलो, जीके नोर्थ, मालवीय नगर, डीर पार्क, गीतांजलि, श्री निवासपुरी, जेके साउथ, छतरपुर के अलावा एनडीएमसी और इसके सटे इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित होगी. ऐसे में प्रभावित इलाकों के निवासियों को पहले ही जरूरी मात्रा में पानी स्टोर करने सलाह दी गई.

Water supply shall remain affected for 20 hours starting from 10 AM of 07-09-2022 to 06 AM of 08-09-2022. Due to interconnection work in 800 mm dia Okhla Main at Barapullah drain near Bala Sahib Gurudwara & leakage repair work in 1500 mm dia South Delhi main near Sarai Kale Khan. pic.twitter.com/ymyNZgmb4w

— Delhi Jal Board (@DelhiJalBoard) September 5, 2022