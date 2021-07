Delhi News: केंद्र द्वारा पूर्व केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना (Rakesh Asthana) को दिल्ली पुलिस आयुक्त (Delhi Police Commissioner) नियुक्त किए जाने के एक दिन बाद 1984 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी अस्थाना ने आज बुधवार को कार्यभार संभाल लिया. अस्थाना बुधवार सुबह पुलिस मुख्यालय पहुंचे और कई वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में कार्यभार संभाला. उनके आगमन पर उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.

एक आदेश में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त बनाए जाने को लेकर बयान जारी किया था. मंत्रालय ने कहा था, बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया जाता है. सक्षम प्राधिकारी ने आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल एस. एस. देसवाल को बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल पद का अतिरिक्त कार्यभार देने की स्वीकृति दी है. वे इस पद के लिए योग्य अधिकारी के मिलने या अगले आदेश तक ये पदभार संभालेंगे.

मंत्रालय ने आगे कहा कि राकेश अस्थाना को तुरंत रिलीव (कार्यमुक्त) करने का अनुरोध किया जाता है, ताकि वे दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में जॉइन कर सकें. अस्थाना 31 जुलाई, 2022 तक एक वर्ष की अवधि के लिए दिल्ली पुलिस प्रमुख रहेंगे. उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31 जुलाई थी, जिसे जनहित में विशेष मामले के रूप में माननेत हुए एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है. अस्थाना ने वडोदरा शहर के पुलिस आयुक्त के रूप में भी काम किया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे.

IPS officer Rakesh Asthana takes charges as the new Police Commissioner of Delhi pic.twitter.com/mJ1LUVzsrF

