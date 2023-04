'किसी को अपनी डिग्री का घमंड नहीं करना चाहिए, कुछ लोग IIT की डिग्री लेकर भी अनपढ़ रह जाते हैं', केजरीवाल पर एलजी का हमला

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है. पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाने पर केजरीवाल की आलोचना करते हुए पिछले दिनों उन्होंने सीएम केजरीवाल का बयान सुना.सीएम ने कुछ दिन पहले ही सदन में पीएम मोदी की डिग्री पर बयान दिया था. शिक्षा वही है जो आपका ज्ञान और व्यवहार दर्शाती है.ये बात भी साबित हो गयी की कुछ लोग आईआईटी की डिग्री लेने के बावजूद अशिक्षित रह जाते हैं.

बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर सवाल उठा रहे हैं. केजरीवाल का कहना है कि पीएम मोदी की डिग्री की सच्चाई जनता को पता चलनी चाहिए. इस संबंध में गुजरात हाई कोर्ट ने केजरीवाल पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.