Delhi LG का आदेश-DDC वाइस चेयरमैन जैस्मीन शाह के ऑफिस में तुरंत लगाएं ताला, गाड़ी-स्टाफ भी लें वापस

Delhi News: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश के बाद केजरीवाल सरकरार की थिंकटैंक कही जाने वाली DDC के वाइस चेयरमैन जैस्मिन शाह के ऑफिस पर ताला जड़ दिया गया है और साथ ही उनको मिलने वाली सभी सरकारी सेवा और सुविधा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया है. उपराज्यपाल ने आदेश दिया था कि जैस्मीन शाह के दफ्तर पर तुरंत ताला लगा दिया जाए और जैस्मिन शाह को मिलने वाले सरकारी वाहन और स्टाफ्स भी तुरंत वापस लिए जाएं.

बता दें कि डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन (DDC) दिल्ली की केजरीवाल सरकार का थिंकटैंक है. जैस्मिन शाह इसके वाइस चेयरमैन हैं. इसके साथ ही वे आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं. अबतक इसका कारण पता नहीं चल सका है कि आखिरकार उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ऐसे आदेश क्यों दिए हैं?