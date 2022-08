Delhi Liquor policy case: नई शराब नीति को लेकर जांच के घेरे में आए मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर्स की आज जांच की गई. सीबीआई की एक टीम गाजियाबाद वसुंधरा के सेक्टर चार स्थित पंजाब नेशनल बैक की ब्रांच में पहुंची. टीम द्वारा करीब पौने दो घंटे तक सिसोदिया के लॉकर्स को खंगाला गया. इस दौरान मनीष सिसोदिया की पत्नी भी मौजूद रही. बैंक से बाहर निकलने के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने ना कोई हेरफेर की है और ना ही आज लाकर्स से सीबीआई को कुछ मिला है. उन्होंने कहा कि एक तरीके से सीबीआई ने मुझे क्लीन चिट भी दे दी है लेकिन उनके ऊपर दबाव है इसलिए वह मुझे गिरफ्तार कर सकती है. बकौल सिसोदिया, हम डरेंगे नहीं.Also Read - Delhi Liquor Policy: अन्ना हजारे की केजरीवाल को चिट्ठी, कहा - 'आप भी सत्ता के नशे में डूब गए, शराब की दुकानें बंद करें'

#WATCH | Delhi Deputy CM & AAP leader Manish Sisodia’s bank locker located at Punjab National Bank in Vasundhara, Sector-4, Ghaziabad, UP being investigated by CBI, in connection with Delhi excise policy case pic.twitter.com/toMNhW494d

— ANI (@ANI) August 30, 2022