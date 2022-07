Delhi New Liquor Policy: हंगामे के बाद दिल्ली सरकार अब बैकफुट पर आ गई है और अब दिल्ली में पुरानी शराब नीति लागू होगी नई शराब नीति नहीं चलेगी. दिल्ली में एक अगस्त से सरकार पहली की तरह फिर से शराब बेचेगी. बता दें कि नई शराब नीति में तमाम तरह की कमियां पाई गई थीं और आबकारी नीति 2021-22 का शुरू से ही भाजपा और कांग्रेस ने विरोध किया था. इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने इन अनियमितताओं को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. इसके खिलाफ खूब हंगामा हुआ था. इस हंगामे के बाद अब केजरीवाल सरकार ने अगले छह महीने तक दिल्ली में पुरानी नीति के तहत शराब बेचने का फैसला लिया है.Also Read - Delhi Excise Policy: ‘एक्साइज कमिश्नर’ को दिल्ली पुलिस ने EOW में दिया नोटिस, शराब टेंडर पर उपराज्यपाल VS केजरीवाल | Watch Video

दिल्ली में पुरानी शराब नीति के लागू होने की जानकारी शुक्रवार को अधिकारियों ने दी और इसके बाद अब दिल्ली सरकार ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं जिसमें बताया गया है कि एक अगस्त से अगले छह महीने तक पुरानी आबकारी नीति लागू रहेगी, नई आबकारी नीति को अभी लागू नहीं किया जाएगा.

Delhi Government has been directed to revert to old regime of Delhi excise policy for a period of 6 months, till a fresh Excise Policy is in place.

