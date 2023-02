नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति (Delhi Excise Policy case) घोटाला मामले में गिरफ्तार वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद (YSR Congress Party MP) मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मगुन्टा (Magunta Srinivasulu Reddy)को ईडी (Enforcement Directorate) की 10 दिन की हिरासत में भेज दिया है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं की धनशोधन संबंधी जांच के सिलसिले में आंध्र प्रदेश के ओंगोल से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा को गिरफ्तार किया था .

अधिकारियों ने शनिवार अधिकारियों ने बताया कि राघव मगुंटा को धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत शुक्रवार शाम को हिरासत में लिया गया. उन्हें शनिवार को एक स्थानीय अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश गया है, जहां संघीय जांच एजेंसी उनकी हिरासत का अनुरोध किया .