Delhi Liquor Scam: दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले की आंच अब सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) तक पहुंच गई है. दिल्ली की एक अदालत ने जेल में बंद केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) को इजाजत दे दी है. जैन की जमानत याचिकाएं 31 मई से विभिन्न सुनवाइयों में खारिज की जाती रही हैं. वह मनी लॉड्रिंग के एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं. मामले की जांच ईडी कर रहा है.

राउज एवेन्यू कोर्ट की जज गीतांजलि गोयल ने ED को सत्येंद्र जैन से जेल के अंदर पूछताछ करने की अनुमति देने का आदेश जारी किया. जांच एजेंसी ने कहा था कि वह जैन से शराब घोटाला मामले में पूछताछ करना चाहती है. इससे पहले CBI ने सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी और अन्य पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत अपराध का आरोप लगाया था.

Special CBI Court Judge Geetanjali Goel passes order for ED to interrogate Delhi Health Minister Satyendra Jain inside prison tomorrow, after ED sought 3 dates to question him in the liquor scam row.

